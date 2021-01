Sanza (SA) – Scuole chiuse domani e screening per alunni, docenti e personale ATA

Il Sindaco di Sanza (SA), con propria Ordinanza, del 24 gennaio 2021, ha stabilito la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, per il giorno 25 gennaio 2021, in considerazione dell’emergenza pandemica da Covid che ad oggi conta un numero di casi positivi accertati pari a 14 nella comunità locale. Contestualmente si dispone, per garantire la sicurezza del rientro a scuola degli alunni delle scuole dell’Infanzia, Elementari e Medie, a partire dal 26 gennaio 2021, lo screening antigenico, attraverso la somministrazione del tampone rapido, che sarà effettuato, su base volontaria, dai tecnici del laboratorio di analisi Biochimica, nel pomeriggio di domani, 25 gennaio 2021, presso la sala consiliare del Comune, a partire dalle ore 15.00. Potranno effettuare il tampone antigenico, tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia, elementari e delle scuole medie, il personale docente ed il personale ATA della Scuola di Sanza, autisti ed accompagnatori del servizio di trasporto scolastico. In seguito ai risultati si procederà con l’autorizzazione da parte del Comune al rientro in classe per gli studenti delle scuole dell’infanzia, delle elementari e delle medie a partire da martedì 26 gennaio 2021. Si ricorda che è necessario che i genitori accompagnino i propri figli ad effettuare il tampone rapido presso la sala consiliare del Comune, in piazza XXIV maggio; alunni, insegnati, personale ATA e servizio trasporto scolastico, potranno effettuare lo screening, secondo il seguente ordine alfabetico per iniziale del cognome e di orario:

Dalla lettera A alla lettera C alle ore 15.00;

dalla lettera D alla lettera L alle ore 16.00;

dalla lettera M alla lettera R alle ore 17.00;

dalla lettera S alla lettera Z alle ore 18.00.

Il sindaco, ribadendo la volontarietà dello screening, tuttavia invita la popolazione interessata, confidando nella responsabilità delle famiglie, a partecipare tutti a questa necessaria procedura di messa in sicurezza degli ambienti scolastici e della comunità locale.