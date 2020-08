Sanza (SA) – Ritrovato senza vita il corpo dell’anziano scomparso ieri

E’ stato trovato il corpo senza vita di Felice De Mieri, l’84enne di Sanza di cui si erano perse le tracce da ieri sera da quando era stato lanciato l’allarme poiché non era più rientrato a casa dopo una passeggiata nei terreni di sua proprietà. A trovare il cadavere dell’uomo, è stato il genero che ha partecipato alle ricerche per circa 24 ore. L’84enne senza vita era a 300 metri dall’abitazione in un’area indicata da un cittadino che ha affermato di averlo incontrato intorno alle 19 di ieri proprio in quell’area. SUl cadavere nessuna ferita apparente dunque potrebbe avere accusato un malore. De Mieri viveva con la figlia nella località di campagna di Santa Maria delle Grazie. Le ricerche hanno viste impegnate da ieri sera centinaia di persone, tra volontari, protezione civile e forze dell’ordine, Vigili del Fuoco con un elicottero e unità cinofile, Protezione Civile e Carabinieri.