Sanza (SA) – Quattro nuovi casi di contagio, segnalati a Sanza, nelle ultime 24 ore. Si tratta di due diversi nuclei non collegati tra loro. In una caso, si tratta di una persona anziana e del figlio, titolari di un esercizio commerciale che è stato già chiuso da questa mattina. Si sta procedendo alla ricostruzione della rete dei contatti ed alla sanificazione dei luoghi. Nell’altro caso, si tratta di due congiunti di un caso già risultato positivo la scorsa settimana. Al momento i casi di positività sono saliti a 14, ma in realtà si attende l’esito di alcuni tamponi di controllo che potrebbe far calare il numero degli attualmente positivi.