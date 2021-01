Sanza (SA) – Quattro guarigioni ed un nuovo caso di contagio da Covid. Situazione in evoluzione nella comunità di Sanza che ha registrato nelle ultime 48 ore la guarigione di quattro persone risultate positive al Covid due settimane fa. Nel mentre però si deve registrare anche l’accertata positività di un uomo, tra l’altro consigliere comunale. Le sue condizioni di salute non non preoccupanti. L’uomo non aveva frequentato il Comune da diversi giorni, dunque non sussistono preoccupazioni in merito alla catena di contagi inerenti il Comune. Al momento quindi i casi di positività a Sanza rimangono 11. Ennesimo appello del sindaco, Vittorio Esposito, a comportamenti attenti e rispettosi delle norme di contenimento del Covid, anche in prossimità della riapertura delle scuole superiori a partire da lunedì prossimo. “Occorre la massima attenzione per questa che è una fase molto delicata della gestione della pandemia – ha affermato il sindaco Esposito – dalla prossima settimana i nostri adolescenti inizieranno la scuola con spostamenti in altri comuni del comprensorio. E’ fondamentale ora il rispetto rigoroso delle norme per arginare la diffusione del virus. Nel mentre alle persone attualmente in isolamento la nostra vicinanza con l’augurio di una pronta guarigione. Un pensiero particolare va al nostro Consigliere che si ristabilisca presto” ha conncluso Esposito.