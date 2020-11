Sanza (SA) – Prima guarigione da Covid dei 17 casi accertati.

Sanza (SA) – Finalmente buone notizie. Dopo due settimane la prima guarigione da Covid. La comunità si è svegliata con la notizia della guarigione del dott. Nicola Manduca, era stato lui stesso a rendere pubblica la sua positività al Covid. Dei 17 casi (in realtà sono 19 perché altri due cittadini di Sanza sono positivi al Covid ma si trovano in altre località nel nord del Paese) dunque se ne conta uno in meno. Ed è un’ottima notizia dunque se si aggiunge alla circostanza che da due giorni non si riscontrano nuovi casi nella comunità.