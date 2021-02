Sanza (SA) – Parte domattina la distribuzione alle famiglie dei presidi sanitari FFp3

Sanza (SA) – Parte domattina, presso l’aula consiliare del Comune, in piazza XXIV maggio, la distribuzione alle famiglie di alcune migliaia di mascherine, di massima protezione dal Covid, presidi sanitari FFp3, ricevute da Cittadinanzattiva e dalla Protezione Civile gruppo Lucano, sezione di Sanza. Con il prezioso contributo dei volontari del Servizio Civile, da domani mattina alle 9.00, ci si potrà recare presso l’aula consiliare del Comune per ritirare i presidi sanitari, in numero corrispondente al proprio nucleo familiare; è necessario che si rechi un solo appartenente per nucleo familiare per evitare eccessivi spostamenti di persone. Grande sinergia tra la sezione locale della Protezione Civile Gruppo Lucano e Cittadinanzattiva, l’ausilio del Servizio Civile e l’ammnistrazione comunale per un supporto concreto al superamento della crisi pandemica da Covid. “Un altro gesto di solidarietà a favore dei cittadini. Alcune migliaia di mascherine FFp3 donate alla comunità di Sanza da Cittadinanzattiva, organizzazione, fondata nel 1978, che promuove l’attivismo dei cittadini per la tutela dei diritti, la cura dei beni comuni, il sostegno alle persone in condizioni di debolezza. Il motto è anche molto semplice: “fare i cittadini sia il modo migliore di esserlo”, cioè che l’azione dei cittadini consapevoli dei propri poteri e delle proprie responsabilità sia un modo per far crescere la nostra democrazia, tutelare i diritti e promuovere la cura quotidiana dei beni comuni. Un attestato di stima a Cittadinanzattiva è arrivato dal presidente della sezione locale di Protezione Civile, l’ing. Lorenzo Ciorciari, a cui si è unito il sentito ringraziamento a nome di tutta la comunità da parte del sindaco di Sanza, Vittorio Esposito che ha sottolineato l’importanza e l’efficacia dell’azione quotidiana dei volontari della Protezione Civile, sempre disponibili e pronti a dare supporto alla comunità locale.