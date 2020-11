Sanza (SA) – Nuovo caso Covid 19. Ora sono due in 24 ore.

Sanza (SA) – Sale a due il numero dei casi positivi al Covid 19 in 24 ore. Nuovo caso accertato oggi dopo il caso della donna di ieri. Si tratta di un uomo, asintomatico, il cui contagio non sarebbe riconducibile al primo caso. A darne notizia il sindaco di Sanza, Vittorio Esposito. “Abbiamo avuto notizia che un nostro concittadino è risultato positivo al tampone effettuato nei giorni scorsi da parte della ASL di Salerno. L’uomo è in bune condizioni di salute. Io stesso l’ho contattato per sincerarmi della situazione. Siamo così a due casi accertati di Covid 19 a Sanza dopo la positività accertata di una signora, ieri. Siamo a lavoro con la Asl per la ricostruzione della rete di tracciamento. Invito tutti al rigoroso rispetto delle norme di distanziamento e di igienizzazione indossando sempre la mascherina. Nel mentre facciamo i migliori auguri di pronta guarigione ai nostri concittadini” ha affermato il sindaco Esposito.