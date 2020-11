Sanza (SA) – In dirittura d’arrivo il Piano Urbanistico Comunale -PUC

Sanza (SA) – L’amministrazione comunale, dopo un lungo percorso, porta a termine la Proposta Definitiva del PUC in linea con i principi dettati dalla normativa nazionale e regionale, in tema di minor consumo di suolo e valorizzazione delle risorse ambientali, naturalistiche e paesaggistiche del territorio sanzese, nonché con gli strumenti di pianificazione territoriale a scala regionale, Piano Territoriale Regionale -PTR-, e provinciale, PTCP della Provincia di Salerno. Entro la fine dell’anno dunque sarà disposta la stesura della “Componente Programmatica o Operativa” del redigendo Piano Urbanistico Comunale -PUC-, con l’indicazione al progettista incaricato di tenere conto degli indirizzi formulati dall’Amministrazione Comunale in merito all’utilizzo, se del caso, di una quota parte dei nuovi carichi insediativi, stabiliti ed attributi al Comune di Sanza nella Conferenza dei Sindaci del Vallo di Diano del 24.01.2013, per il recupero del patrimonio edilizio esistente nel contesto agricolo (ex impianti produttivi e depositi agricoli dismessi, ecc.) rispetto al consumo di nuove aree per lo sviluppo urbanistico. Ora ci si aspetta che il progettista del PUC, sottoponga, da subito, all’attenzione dell’Amministrazione Comunale, varie opzioni/scenari di sviluppo urbanistico e socio-economico della comunità sanzese e non, tenuto conto dei vincoli: ambientali, naturalistici, paesaggistici, rischio (frane e idraulico), ecc. che concorrono sul territorio comunale, per proseguire, in linea con i tempi stringenti dettati dalla Regione Campania, alla stesura della “Proposta Definitiva del PUC “.