Sanza (SA) – Il saluto della comunità al pensionamento del segretario comunale Tierno

Sanza (SA) – L’ammnistrazione comunale di Sanza, i dipendenti del Comune, ieri sera nel corso del Consiglio comunale hanno salutato ufficialmente il segretario comunale, dott. Franco Tierno, che per circa vent’anni ha diretto la macchina amministrativa del Comune. Dal primo gennaio infatti, il segretario Tierno è in pensione. Il sindaco di Sanza, Vittorio Esposito e l’amministrazione comunale, a nome di tutta la comunità di Sanza, con commozzione hanno espresso sentimenti di affetto e stima, ma soprattutto gratitudine al dott. Franco Tierno, prezioso amico e insostituibile collaboratore. Consegnata una targa ricordo, letta dal sindaco Esposito. “Caro Franco, mostrarsi grati non è solo una doverosa forma di riconoscenza, è soprattutto un modo per superare le barriere e raggiungere una dimensione emotiva, personale e anche spirituale. Perché dire grazie è riconoscere le virtù umane, professionali, sociali e culturali di colui che nella nostra vita ha un ruolo. E’ importante ringraziare chi ha arricchito le nostre vite con il suo agire, con il suo sapere – ha affermato il sindaco Esposito – Pochi valori sono così potenti come riconoscere in gratitudine la bellezza di una amicizia, un affetto, un collaboratore, prezioso, così come sei stato tu per tutti noi e per la comunità di Sanza. Dunque per tutto questo ti siamo grati. Per tutta l’amicizia e l’affetto che ci vorrai riservare ancora, per tutto il tempo che verrà, ti saremo sempre grati” ha concluso il sindaco Esposito.