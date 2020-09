Sanza (SA) – Contributi per l’acquisto dei libri scolastici

Sanza (SA) – Pubblicato l’avviso per il contributo relativo all’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021 per gli studenti iscritti alla scuola secondaria inferiore, Istituto Comprensivo di Sanza. Individuate due fasce di esenziona: Isee da 0 e fino a 10.633 euro e Isee da 10.633 fino a 13.000 euro. La Regione Campania ha assegnato al Comune di Sanza la somma di 4.330,80 euro. Il modulo per la domanda da compilare è sul sito istituzionale: www.comune.sanza.sa.it oppure può essere ritirato presso la segreteria del Comune di Sanza. Il modulo debitamente compilato dovrà essere consegnato presso la segreteria della scuola frequentata entro le ore 12 del 31 ottobre 2020. Nell’erogazione dei contributi sarà prioritaria la copertura degli aventi diritto in prima fascia (ossia con Isee fino a 10.633 euro).