Sanza (SA) – Cinque nuove guarigioni e purtroppo due nuovi casi di contagio da Covid. Rimane stabile la situazione con la buona notizia però delle nuove guarigioni che ora portano a dieci le persone attualmente in isolamento, di cui una rimane ancora ricoverata all’Ospedale di Polla. Tra i nuovi contagi anche il direttore generale della BCC di Buonabitacolo, Angelo De Luca. L’altro contagio è relativo ad un 50enne, operaio, in buone condizioni di salute. Attivate in tutti i casi le procedure di verifica della catena dei contatti. A tutti i migliori auguri di pronta guarigione.