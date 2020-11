Sanza (SA) – Certificata la guarigione di altri cinque pazienti Covid. Nelle ultime 24 ore accertato anche un nuovo caso.

Sanza (SA) – Arrivano buone notizie dagli esiti dei tamponi di controllo effettuati nei giorni scorsi. Cinque pazienti positivi al Covid si sono negativizzati ed è stato emesso il dispositivo di fine quarantena. La comunicazione della ASL al sindaco di Sanza, Vittorio Esposito, riporta però anche un nuovo caso positivo nelle ultime 24 ore che si aggiunge al caso segnalato ieri, di una persona residente, ma che in realtà vive in altro comune del Vallo di Diano. Al momento dunque a Sanza i casi positivi in totale sono sette. Dall’inizio della seconda ondata pandemica a Sanza si sono raggiunti i 24 casi di contagio. “Era quello che speravamo – ha commentato il sindaco Esposito – la guarigione dei nostri concittadini. Siamo passati dal picco di contagi la scorsa settimana ai sette di oggi. Un importante escursus che ci rende più sereni. Con la giusta speranza che al più presto si possa certificare la guarigione anche dei sette concittadini ancora contagiati dal Covid, desidero ancora una volta invitare tutti al rigoroso rispetto delle norme di contenimento del Covid. E’ necessario che noi tutti assumiamo comportamenti rispettosi e consapevoli perchè la battaglia contro questo nemico invisibile la possiamo vincere tutti insieme, con l’impegno di tutti, nessuno escluso. I nostri migliori auguri intanto a chi è stato colpito dalla malattia” ha aggiunto il sindaco Esposito.