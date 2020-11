Sanza (SA) – Attivato il servizio #cipensiamonoi per le persone in quarantena da Covid

Sanza (SA) – Riparte nuovamente il servizio “#cipensiamonoi”. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vittorio Esposito, in considerazione delle restrizioni attivate per l’emergenza coronavirus, ha attivato con l’ausilio della sezione locale della Protezione Civile, gruppo Lucano, sezione di Sanza il servizio “#cipensiamonoi”. Per le persone anziane, per coloro impossibilitati a spostarsi per la spesa, per le necessità più urgenti, basterà contattare il numero: 3287874006 ed in breve tempo, i volontari della Protezione Civile o gli stessi amministratori comunali provvederanno a fornire il supporto necessario. “Occorre fare squadra, in questo momento molto delicato per il nostro paese – ha commentato il sindaco Vittorio Esposito – voglio ringraziare fin da adesso i volontari della Protezione Civile per la loro preziosa collaborazione. L’amministrazione comunale tutta si è resa disponibile a fornire tutto l’aiuto ed il supporto possibile alle persone con disabilità ed anziane che hanno le loro necessità. In questo momento è necessario anche dare un supporto alle famiglie dei nostri concittadini in quarantena. Il COC (Centro Operativo Comunale) che coordina tutte le operazioni e gli interventi necessari conferma che al momento sono 15 i casi positivi accertati a Sanza. “Mi appello a tutti al massimo rispetto delle disposizioni ricordando che l’amministrazione comunale, la Polizia Municipale e la Protezione Civile è a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento” ha concluso il sindaco Esposito.