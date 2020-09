Sanza (SA) – Annullata la celebrazione per i 70 anni dalla nascita Sezione Combattenti e reduci di guerra di Sanza. Il sindaco, Vittorio Esposito, recependo le indicazioni contenute nell’Ordinanza n° 75 firmata oggi dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in merito alle disposizioni necessarie in materia di contrasto alla diffusione del Covid, ha deciso di annullare l’iniziativa che era prevista domani, 30 settembre, in piazza XXIV maggio. La manifestazione è rimandata a data da destinarsi.