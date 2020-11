Sanza (SA) – Ancora un caso positivo al Covid a Sanza. Si tratta di un uomo ed il suo contagio è legato a casi già accertati. A darne notizia il sindaco, Vittorio Esposito. L’uomo è in buone condizioni di salute. Salgono a 10 i casi nella comunità. Nel mentre si attendono gli esiti di otto tamponi di controllo effettuati ieri dai sanitari USCA che potrebbero certificare la guarigione di altri casi. “Probabilmente il periodo peggiore è alle spalle, infatti i numeri ci dicono che la situazione si è stabilizzata – ha commentato il sindaco Esposito – le condizioni di salute dei nostri concittadini sono buone e siamo in attesa degli esiti dei tamponi di controllo che dovrebbero certificare la guarigione di quesi tutti i nostri concittadini che hanno contratto il virus. Occorre però non abbassare la guardia – aggiunge il sindaco Esposito – è necessario essere rispettosi delle norme anticovid. Abbiamo ripreso con regolarità le attività educative della scuola dell’infanzia e siamo convinti che se non vi saranno criticità seguiremo le indicazioni che arrivano dalla Regione Campania sul ritorno tra i banchi dei nostri alunni.” ha concluso Esposito.