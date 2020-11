Sanza (SA) – Ancora due casi positivi al Covid. Quindici in totale.

Sanza (SA) – Ancora due casi positivi al Covid. A Sanza ora il totale delle persone contagiate dal Coronavirus sale a 15. Si tratta di due uomini, asintomatici che si vanno ad aggiungere ai 13 casi già presenti. A Darne notizia il sindaco Vittorio Esposito dopo la comunicazione da parte delle autorità sanitarie. “I nostri contittadini postivi al Covid stanno tutti bene, ho provveduto personalmente a contattarli tutti per assicurarmi del loro stato di salute – ha commentato Esposito – è una situazione complessa che stiamo gestendo con le autorità sanitarie. L’invito per tutti è al rispetto rigoroso delle norme. Nella giornata di domani intanto sarà attivo il presidio della Protezione Civile, Gruppo Lucano, sezione di Sanza presso l’edificio del Centro Polifunzionale di piazza Aviere Ciorciari, per contribuire alle esigenze dei nostri concittadini in quarantena. Supereremo questo momento delicato con l’apporto e l’aiuto di tutti. Faccio appello alla comunità, ad essere rispettosi del senso civico e del rispetto dell’altro. Prosegue intanto il tracciamento delle persone risultate positive al Covid. A tutti i nostri concittadini in quarantena l’augurio di una pronta guarigione” ha concluso il sindaco Esposito.