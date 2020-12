Sanza (SA) – Al via i lavori di messa in sicurezza e sistemazione della “Villa Comunale”. I lavori sono finanziati con fondi di cui all’art. 1 Decreto Ministero dell’Interno 30 gennaio 2020 “Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024”. La villa comunale ora sarà arricchita con un campo da tennis che sarà fruibile per i giovani amanti di questo sport. La villa comunale, che si presenterà in una veste nuova, avrà l’obiettivo di richiamare la presenza di giovani e sportivi che frequenteranno la villa comunale. L’importo complessivo del progetto di euro 70.000,00, di cui euro 53.013,29 per lavori e euro 16.986,71 per somme a disposizione dell’Amministrazione.