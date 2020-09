Sanza (SA) – Incidente sul lavoro. 60enne gravemente ferito, ha perso un arto.

Incidente sul lavoro oggi pomeriggio a Sanza. Intorno alle 15.30 in località Rio Torto un 56enne, imprenditore agricolo del posto, mentre era impegnato, con un macchinario agricolo, nei lavori di trebbiatura del mais, è rimasto incastrato nelle lame del mezzo meccanico. Immediatamente soccorso dai figli che erano con lui che hanno allertato il 118. I sanitari giunti sul posto hanno verificato la gravità della situazione e dopo averlo stabilizzato è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. I medici gli hanno dovuto amputare un arto. Le condizioni dell’uomo sono serie ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.