Sanza (SA) – 23 le imprese ammesse alla gara per la messa in sicurezza dell’accessibilità al Monte Cervati .

Sanza (SA) – La CUC – Centrale Unica di Committenza lo scorso 10 dicembre ha reso noto i verbali della gara in per l’affidamento dei lavori di “Intervento di miglioramento e messa in sicurezza dell’accessibilità al Monte Cervati”, dove si chiarisce che a seguito delle valutazioni in merito ai requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali svolte dal Seggio di Gara si è proceduto alle seguenti ammissioni/esclusioni.

1 -CONSORZIO STABILE GANOSIS SOC. CONS. A R.L. (C.L.V. COSTRUZIONI S.A.S., CONSORZIO

STABILE GANOSIS SOC. CONS. A R.L.*)

2 – EUROSAF SRL

3 – QUAGLIARIELLO INFRASTRUTTURE S.R.L.

4 – GREGORIO COSTRUZIONI E TURISMO SRL – VERTULLO COSTRUZIONI SRL (GREGORIO

COSTRUZIONI E TURISMO SRL*, VERTULLO COSTRUZIONI SRL)

5 – COSTRUZIONI GENERALI SANTANGELO SRL (LAGANARO S.R.L., DIFRA GENERAL

COSTRUZIONI S.R.L., RUGGIERO GROUP SRL , COSTRUZIONI GENERALI SANTANGELO SRL*)

6 – UNYON CONSORZIO STABILE SCARL

7 – COSTRUZIONI L. AMENDOLA S.R.L.

8 – GR COSTRUZIONI SRL

9 – IRPINIA PIETRE COSTRUZIONI S.R.L.

10 – CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI

11 – CONSING CONSORZIO STABILE INGEGNERIA (F.LLI CANCELLARO SNC DI A. C. & C., LEUKOS

CONSORZIO STABILE*)

12 – CONPAT SCARL (CONPAT SCARL*, GORRASI COST. SRL)

13 – ZEMA COSTRUZIONI SRL

15 – ITERGA COSTRUZIONI GENERALI (BONIFICO GROUP SRL, ITERGA COSTRUZIONI GENERALI*)

16 – INTERVIE SRL

17 – CONSORZIO STABILE LUCANIA APPALTI SC A RL (CONSORZIO STABILE LUCANIA APPALTI SC A

RL*, MILITO R SRL)

18 – DI PALO & COMPANY S.R.L. (DI PALO & COMPANY S.R.L.*, DAN.I.C. COSTRUZIONI SRL)

20 – A.I.CO. – AZIENDE INNOVATIVE COSTRUZIONI – CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.

21 – ATI CONSORZIO STABILE ICON SCARL – S.&G. SERVICE SRL (CONSORZIO STABILE ICON

SCARL*, S. & G. SERVICE S.R.L.)

22 – RESTAURI E COSTRUZIONI SRL

23 – FENIX CONSORZIO STABILE SCARL

24 – IDROSTRADE SRL

25 – PAGANO & ASCOLILLO SPA (HELLENIA SRL-COSTRUZIONI GENERALI, PAGANO & ASCOLILLO

SPA*, VERDE AMBIENTE )

Escluse dalla procedura di gara: la VALBASENTO LAVORI, LOMBARDI S.R.L.

La CUC ha ricevuto mandato dal Comune di Sanza ad effettuare la gara per l’affidamento dei lavori “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’ACCESSIBILITÀ AL MONTE CERVATI”, procedendo al suo affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, per un importo a base di gara, fatta salva la riduzione conseguente all’espletamento di apposita gara, pari complessivamente ad € 4.237.830,49 per lavori di cui € 42.763,85 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso – oltre iva, individuando altresì i criteri di valutazione dell’offerta tecnica. Delle 25 imprese che hanno partecipanto al bando sono quindi 23 le ammesse alla gara.