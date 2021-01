Sanza (SA) – 16 posti per volontari del Servizio Civile, aperto il bando.

E’ attivo il Bando per la selezione di 46.891 operatori volontari da impiegare in 2.814 progetti di servizio civile universale in Italia e all’Estero e nei territori delle regioni interessate dal PON-IOG “Garanzia Giovani” (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Piemonte, Puglia, Sardegna e Sicilia) relativi a 601 programmi. In tale ambito è stato pubblicato il bando di selezione per il Servizio Civile al Comune di Sanza (SA) della Cooperativa il Sentiero che ha avuto approvati nel complesso progetti per n. 440 posizioni per i progetti di Servizio Civile Universale e n. 242 posizioni per i progetti di Garanzia Giovani, Misura 6 asse 1 bis, dedicati a giovani disoccupati. Per un totale di 682 posizioni di Servizio Civile Universale. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra descritta, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 8 febbraio 2021. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. Anche quest’anno, per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del servizio civile, è disponibile il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie al linguaggio più semplice, diretto proprio ai ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la scelta migliore. Per il Comune di Sanza sono aperte le candidature per 4 volontari nel progetto: Crescere insieme; 6 candidature nel progetto Smart City; 6 candidature nel progetto: nelle terre del Principato Citra.