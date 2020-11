Sant’Arsenio (SA), contributi per le attività rimaste chiuse

Il Comune di Sant’Arsenio ha acquistato un pulmino idoneo al trasporto persone con finanziamento a carico di un contributo ottenuto dal Ministero dell’Interno nell’ambito del Progetto Teseo. L’autovettura sarà di supporto alle attività socio-assistenziali dell’Asl e del Comune preso la struttura di San Vito ma potrà essere poi di supporto a tutte le altre esigenze del territorio comunale. Il Comune di Sant’Arsenio, inoltre, ha stanziato un contributo straordinario di 200 euro per ciascuna delle attività commerciali e degli esercizi pubblici che sono stati chiusi a causa della pandemia. I fondi, a carico del bilancio comunale, andranno utilizzati per le spese sostenute ed ai fini della sanificazione e della messa in sicurezza dei locali.