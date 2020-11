Santa Marina (SA), nuova ordinanza di Fortunato: locali chiusi al pubblico dalle 14.30

A Santa Marina emanata l’ordinanza di Fortunato che prevede ulteriori restrizioni per la prevenzione del rischio epidemiologico da Covid-19 valida da domani 11 novembre e fino a revoca. Su tutto il territorio comunale sarà consentito ai soli cittadini residenti o domiciliati di praticare le attività motorie, sportive e ricreative, dalle 6 alle 8.30. Gli esercizi pubblici (bar, ristoranti, pasticcerie) resteranno chiusi al pubblico dalle 14.30 (ultimo ingresso) alle 5.00, sarà invece consentita la ristorazione con asporto fino alle ore 22.00 e la consegna a domicilio fino alle ore 23.00. Tutte le attività commerciali, compresi alimentari, parrucchieri, centri estetici, studi professionali, ad eccezione delle farmacie, dovranno chiudere alle 17 (ultimo ingresso). La domenica resteranno chiuse tutte le attività commerciali e pubblici esercizi, ad eccezione delle farmacie. Sarà inoltre vietato sostare su tutto il territorio comunale dalle 17.00 alle 5.00, ad eccezione di comprovati casi di necessità e per consentire l’acquisto per asporto e la consegna a domicilio. Coloro che provengono da Regioni classificate rossa o arancione, dovranno obbligatoriamente osservare il periodo di quarantena o munirsi di esito di tampone. I laboratori di analisi saranno obbligati a fornire al Comune i nominativi dei cittadini residenti e/o domiciliati che effettuano tampone”.