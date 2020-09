Sanità privata, il 16 settembre lo sciopero generale

Il 16 settembre lo sciopero il comparto della sanità privata. E’ quanto fa sapere la Cisl Fp contro “promesse non mantenute e assenza di provvedimento più che dovuto nei confronti di migliaia di lavoratrici e lavoratori”. Dopo le manifestazioni del 24 agosto scorso sotto tutte le prefetture d’Italia per denunciare il comportamento delle associazioni Datoriali Aiop e Aris, si va verso lo sciopero generale della sanità privata. “Dal 10 giugno al 31 luglio – afferma Lorenzo Medici, segretario regionale Cisl Fp Campania – i lavoratori del comparto hanno atteso la firma del contratto inutilmente, in quanto Aiop e Aris hanno girato le spalle ai propri collaboratori non presentandosi al tavolo”. “Uno schiaffo in pieno volto – sottolinea – che non può non aver una contro risposta dura da parte delle organizzazioni sindacali e pertanto il 16 settembre prossimo i lavoratori e le lavoratrici incroceranno le braccia”. A Napoli, fanno sapere dal sindacato, qualcosa si è mosso: “Le cliniche Villa dei Fiori di Mugnano e la Clinica Internazionale hanno avuto il coraggio di riconoscere la pre-intesa del 10 giugno e dal primo luglio hanno riconosciuto ai dipendenti il rinnovo contrattuale” “Ci sono – prosegue Medici – imprenditori seri consapevoli che la mancata ratifica del rinnovo del contratto nazionale dei lavoratori sia un atto vergognoso e che l’etica di impresa rappresenta un valore aggiunto che esalta il ruolo sociale d’impresa”. “Il loro gesto rappresenta un precedente devastante per le relazioni sindacali – conclude – che rischia di minare le corrette relazioni costruite con sacrificio ed accolte anche nell’accordo interconfederale fatto tra i sindacati e Confindustria”.