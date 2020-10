Salute – Donne over50 più a rischio depressione

Sono soprattutto donne, con più di 50 anni d’età e con difficoltà economiche, le persone che soffrono di sintomi depressivi. Di queste solo poco più della metà (il 61%) ricorre all’aiuto di qualcuno. E il disagio spesso aumenta con l’età: uno su 5 degli ultra65enni, infatti, si dichiara poco o per niente soddisfatto della propria vita, percentuale che si triplica tra coloro che percepiscono come cattivo il proprio stato di salute. Questi numeri emersi dal Sistema di sorveglianza Passi 2016-19, a cura dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), pubblicati in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che si celebra il 10 ottobre. La pandemia, con le necessarie misure di contenimento e i maggiori problemi di presa in carico da parte dei servizi territoriali, sta avendo un impatto sul disagio psichico è stato affrontato dagli esperti. Per verificare se e come ai pazienti sia stata offerta la continuità delle cure, l’Iss sta avviando, assieme al Ministero della Salute e alle principali società scientifiche di psichiatria, un’indagine conoscitiva sul funzionamento dei servizi di salute mentale dall’inizio dell’epidemia. Diverse le iniziative organizzate per la Giornata Mondiale della Salute Mentale.