Salute, al via lunedì il servizio “Connessa di Dottorfarma”

Chiedere un consiglio alla propria farmacia di fiducia restando comodamente a casa. Da lunedì 14 settembre sarà possibile con il nuovo servizio “Connessa di Dottorfarma” disponibile nelle farmacie aderenti alla piattaforma informatica offerta da Promofarma, la società di servizi di Federfarma.Per accedere al servizio occorre iscriversi sul sito www.teleconsulto.online, utilizzando il browser del proprio pc o smartphone, senza dover installare alcuna applicazione. La registrazione è gratuita. Il servizio di teleconsulto si aggiunge a “Facile di Dottorfarma” che, dal mese di luglio, permette già in 1.300 farmacie di prenotare online il farmaco di cui si ha bisogno e ritirarlo in un momento successivo. Per fruire di questo servizio è necessario iscriversi gratuitamente sul sito www.dottorfarma.it o scaricare l’app disponibile sia per Ios che per android, selezionando la propria farmacia di fiducia. La prenotazione online del farmaco è anche possibile attraverso il canale Telegram “Dottorfarma Facile Bot” o whatsapp. “Grazie ai servizi Connessa e Facile di Dottorfarma- spiega il presidente di Federfarma Marco Cossolo – la farmacia valorizza ulteriormente il proprio ruolo di presidio di prossimità, portando a casa dei cittadini la professionalità del farmacista. In questa emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, offrendo la possibilità di avere una consulenza on line o poter ritirare in farmacia il farmaco già prenotato, le farmacie contribuiscono ad evitare spostamenti e a limitare le possibilità di contagio”.