Salerno, sequestrati 2 cellulari nel carcere di Fuorni. Sappe: “E’ il frutto di una sorveglianza dinamica”

Ferma presa di posizione del sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, il primo e più rappresentativo dei Baschi Azzurri del Corpo, dopo il rinvenimento ed il sequestro, da parte della polizia Penitenziaria del carcere di Salerno di telefoni cellulari di piccole dimensioni. Emilio Fattorello, segretario nazionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, denuncia: “Ancora telefonini all’interno del carcere di Salerno, in possesso dei detenuti. Questa mattina durante una operazione di servizio la polizia penitenziaria ha trovato due cellulari, nel reparto che ospita detenuti del circuito di alta sicurezza. L’obiettivo della polizia penitenziaria è quello di reprimere i reati all’interno del carcere e garantire il rispettp della legge. I dispositivi sono stati sequestrati. Il fatto è stato comunicato all’autorità Giudiziaria competente per il prosieguo delle indagini. La polizia penitenziaria, tra infinite difficoltà operative, si distingue per alte capacità professionali ed attaccamento al proprio dovere. Non possiamo fare altro che elogiarli”. Donato Capece, segretario generale del Sappe, punta il dito contro il sistema della “vigilanza dinamica”: “E’ il frutto di una sorveglianza ridotta di una vigilanza dinamica, dell’autogestione delle carceri e dai numeri oggettivi delle carenze di organico della polizia penitenziaria di Salerno. Sono indispensabili interventi immediati, compresa la possibilità di “schermare” gli istituti penitenziari, per limitare l’utilizzo dei telefonini. Urge l’utilizzo di finanziamenti per dotare ogni reparto dei rilevatori di telefoni cellulari.