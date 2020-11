Salerno, pronta la sede del Centro Polifunzionale di Matierno

Le associazioni del Centro Polifunzionale di Matierno ospitato presso l’ex scuola elementare del quartiere riavranno finalmente la propria sede. Da lunedì 23 novembre, nel rispetto delle misure stabilite dai protocolli di sicurezza Covid-19 e delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, le attività di socializzazione e integrazione in favore dei giovani e dei cittadini di Matierno e delle zone collinari. La struttura infatti era stata interessata gli scorsi mesi da interventi di manutenzione straordinaria resi necessari a causa di abbondanti infiltrazioni che ne compromettevano la sicurezza. Potrà inoltre ritornare temporaneamente presso i locali del Centro Polifunzionale e nel rigoroso rispetto alle prescrizioni anti covid 19 anche lo studio del medico di base che ne aveva fatto richiesta, al fine di garantire la continuità assistenziale dei residenti della zona. La situazione aveva creato non pochi disagi per le famiglie e soprattutto per le persone anziane e con patologie che lamentavano la difficoltà a spostarsi lontano dalla propria abitazione. La costante attenzione alla vicenda dell’assessore alle Politiche sociali, Nino Savastano e del consigliere comunale, Antonio Carbonaro ha reso possibile riconsegnare al popoloso quartiere una struttura riconosciuta da tutti come punto di riferimento per le attività di aggregazione sul territorio ed assicurare, soprattutto in questo delicata situazione di emergenza sanitaria, l’assistenza del medico di famiglia senza doversi recare lontano dalle proprie case.