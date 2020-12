Salerno, la Fp Cgil chiede la proroga per 200 contratti prossimi alla scadenza

Ancora nessuna proroga dei contratti in vista per gli operatori sanitari a tempo determinato e reclutati dall’Azienda ospedaliera universitaria di Salerno. Ma, anzi, sono arrivate anche le trattenute di fine anno, obbligatorie in caso di scadenza di contratto. A denunciare il danno e la beffa per circa 200 lavoratori e lavoratrici, è la Fp Cgil Salerno che chiede a gran voce alla direzione generale del “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di seguire la strada percorsa dall’Asl di Salerno che, dopo la nota della Regione Campania del 1 dicembre scorso, proprio ieri ha proceduto alla proroga dei contratti per gli infermieri assunti durante l’emergenza Covid – 19. “A due settimane dall’intervento chiarificatore della Regione Campania sulla proroga dei contratti precari nelle aziende sanitarie, – denuncia il sindacato in una nota – nulla è dato sapere per i circa 200 lavoratori dell’Azienda Ospedaliera salernitana, che dall’inizio della pandemia hanno contribuito la tenuta dei livelli essenziali di assistenza senza alcuna chiarezza sulla loro condizione contrattuale futura. Continuiamo a non comprendere l’atteggiamento della Direzione strategica aziendale che continua a tergiversare e a gettare sempre più nel panico centinaia di lavoratori. Uno strazio continuo, che continua a perpetrarsi dopo l’assurda conduzione delle procedure concorsuali per 160 infermieri, prima avviate in piena pandemia e poi sospese all’improvviso per chiari vizi procedurali. La direzione generale del Ruggi d’Aragona – conclude la Fp Cgil Salerno – si dia una sveglia, ed intervenga immediatamente sulla proroga dei contratti delle diverse figure contrattuali e professionali esistenti”.