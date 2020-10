Salerno, il 9 ottobre la presentazione “Scuola in Sicurezza”

Venerdì 9 ottobre, alle ore 12, presso la sala convegni dell’Asl Salerno di via Nizza, si terrà la presentazione dell’iniziativa “Scuola in Sicurezza-Azioni di prevenzione e contenimento Covid-19 in ambito scolastico” campagna di comunicazione realizzata dalla Uosd Promozione della Salute del Dipartimento di Prevenzione per sensibilizzare la popolazione sulle misure da adottare per prevenire, contenere e gestire il contagio ed eventuali sintomi, e sui protocolli di prevenzione in ambito scolastico. La Uosd Promozione della Salute ha realizzato guide, opuscoli e materiale informativo indirizzato agli operatori scolastici, alle famiglie, agli operatori delle comunità educative, con l’obiettivo di diffondere una corretta informazione nella popolazione sui rischi per la salute, sull’adozione delle azioni di prevenzione da adottare: sorveglianza sul contagio-misure di prevenzione sanitaria (calendario vaccinale, vaccinazione antinfluenzale), misure di protezione individuale (distanziamento, igiene delle mani, dispositivi di protezione individuale). L’iniziativa costituisce uno degli interventi strategici programmati dall’Asl Salerno per sostenere le persone nei contesti sanitari, scolastici e di comunità e suscitare una maggiore attenzione e controllo sulla propria salute. La campagna di comunicazione “Scuola in Sicurezza” intende pertanto promuovere, diffondere e moltiplicare le indicazioni e le raccomandazioni emanate dai Ministeri interessati, e si propone di sensibilizzare la popolazione sulle misure da adottare, e sui protocolli di prevenzione in ambito scolastico, favorendo l’adozione di comportamenti corretti e scelte di vita consapevoli.