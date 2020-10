Salerno, donati cellulari e mascherine al reparto di Pediatria del Ruggi

I carabinieri della Compagnia di Salerno questa mattina hanno consegnato una donazione al reparto di Pediatria dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. Il pacco consegnato dai militari conteneva smartphone dotati di sim e connessione per consentire ai piccoli pazienti di restare in contatto con i propri familiari durante questo periodo di emergenza. La donazione è stata effettuata dal comitato “ManiuniteperPadova” e dall’associazione “Davide il Drago” – presiedute da Eleonora Caramanna e Michele Grillo – che hanno inviato anche mascherine per i bambini e per gli operatori sanitari del reparto. Ad accogliere il maggiore Adriano Fabio Castellari c’erano il primario di Pediatria, Rosario Pacifico e il direttore generale del “Ruggi”, Vincenzo D’Amato. Il comitato “ManiuniteperPadova” ha da tempo condiviso il progetto dell’associazione “Davide il Drago”, contribuendo alla realizzazione dell’iniziativa “Connessi alla vita sempre, ovunque e in allegria”. Il progetto prevede la distribuzione negli ospedali pediatrici Italiani (e non solo perché è arrivato anche in Tanzania) dei dispositivi in modo da rendere possano rendere il tempo di degenza dei piccoli ospedalizzati più spensierato e allegro. I cellulari potranno essere usati anche per portare avanti i programmi della “Scuola in Ospedale” avviati da diversi anni dal Ministero dell’Istruzione.