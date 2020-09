Salerno, domani lo spetttacolo “Vincent Van Gogh, lettere a Theo”

Un mondo fantastico, tenero e disperato affiora dalle tante lettere che Vincent Van Gogh scrisse all’adorato fratello Theo, gallerista, che si occupò di lui tutta la vita. Un’energia vitale pazzesca, quasi indomabile. La consapevolezza, a volte straziante, di essere diverso dagli altri. In tutto. Nel vivere, nei rapporti umani ma soprattutto nell’arte. L’uso dei colori, faticosamente raggiunto in anni e anni di studi e schizzi. La volontà, testarda, ostinata, di reinventare la realtà, di ridarcela attraverso la lente fantastica dei suoi occhi. Il non rassegnarsi alla totale indifferenza del mondo verso i suoi quadri, il ripartire mille e mille volte ancora verso un futuro che sperava, prima o poi, si sarebbe accorto di lui. Nonostante la miseria, gli stenti, la mancanza di cibo. E infine, la sua lenta ed inesorabile discesa verso la pazzia, che lo trascinò negli ultimi anni in piccoli manicomi di paese dove, spesso volontariamente, si rifugiava. Tutto questo è lo spettacolo “Vincent Van Gogh, lettere a Theo” di Blas Roca Rey, in programma il 15 settembre alle ore 21 al Teatro Augusteo di Salerno, in esclusiva per la Campania. Spettacolo interpretato dallo stesso attore che sarà accompagnato dal maestro Luciano Tristaino, ai flauti. I biglietti per poter assistere alla rappresentazione hanno un costo di euro 15 più prevendita e si possono acquistare online sul sito www.postoriservato.it, oppure direttamente presso il botteghino del Teatro Augusteo di Salerno a partire dalle ore 18,30 del giorno stesso.