Salerno, arrestato 45enne per maltrattamenti in famiglia

Un 45enne, originario di Cava de’ Tirreni (Salerno) ma residente a Salerno, è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’allarme è scattato nella mattinata di ieri in seguito alla chiamata al 112 di una donna che segnalava di essere stata picchiata violentemente dal fratello convivente. Mentre i militari raggiungevano il quartiere Mariconda, la donna ha contattato nuovamente i carabinieri, segnalando che l’uomo la stava minacciando anche con un coltello. Gli uomini dell’Arma al loro arrivo hanno trovato la donna in lacrime che si era chiusa in una stanza insieme al figlio minore. Il fratello, invece, era in stato di estrema agitazione sul balcone. I carabinieri dopo una mediazione sono riusciti a convincere l’uomo a seguirli. La donna ha poi raccontato di essere vittima di maltrattamenti da diversi anni. L’uomo è stato arrestato e condotto in carcere.