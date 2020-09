Sala Consilina (SA), picchia la madre: arrestato 30enne

I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Sala Consilina hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne del luogo per maltrattamenti in famiglia e violenza nei confronti della madre convivente.L’arresto è scattato a seguito del ricovero della donna dopo essere stata malmenata, per l’ennesima volta, con calci e pugni dal figlio. Il 30enne è stato rintracciato dai carabinieri presso l’abitazione di parenti dove si era rifugiato dopo l’aggressione nei confronti di sua madre. Alla base dei maltrattamenti verso la donna, come è stato accertato dalle indagini, vi sarebbero le continue richieste di denaro avanzate da suo figlio.