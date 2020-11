Sala Consilina (SA), il Cicerone aderisce all’iniziativa “Libriamoci”

Anche quest’anno il Liceo Classico “Marco Tullio Cicerone” partecipa all’iniziativa “Libriamoci”, nella consapevolezza che, mai come in questo momento, la lettura aiuti a vivere meglio. Giornate di lettura nelle scuole, campagna nazionale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, dall’infanzia alle superiori, in Italia e all’estero, dal 16 al 21 novembre 2020 ha invitato a ideare e organizzare iniziative di lettura a voce alta, sia in presenza che online, svincolate da ogni valutazione scolastica. L’obiettivo del progetto, promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per lo Studente, l’Inclusione e l’orientamento scolastico è da sempre quello di diffondere e accrescere l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura. “Contagiati dalla gentilezza” è stato il tema scelto tra quelli proposti quest’anno. Le classi II A e II B, rispettivamente nelle giornate del 17 novembre e 21 novembre, hanno incontrato lo scrittore Francesco Paolo Oreste, col quale si è dibattuto sul tema della gentilezza, ma anche di Daniel Pennac, Erri De Luca, Dostoevskij e, in generale, delle tante vite vissute attraverso i testi e gli autori. A conclusione della lettura del saggio di Gianrico Carofiglio “Della gentilezza e del coraggio” gli studenti delle classi II hanno realizzato un video, che li ha visti coinvolti nel ruolo di registi ed interpreti. “Positivi alla Lettura – Contagiati dalla Cultura”, le classi IV B e IV C hanno avuto come testo di riferimento il romanzo “Novecento” di Alessandro Baricco, letto a voci alterne dagli alunni delle classi. Le letture di passi scelti sono state registrate in un breve video che raccoglie i passaggi più emozionanti del testo liberamente selezionati ed interpretati dai ragazzi.