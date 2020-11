Risparmio – Btp Futura: gli ordini salgono a 3,9 miliardi

Il secondo giorno di collocamento della nuova emissione del Btp Futura si è chiuso con richieste per 1,4 miliardi di euro che, dopo i 2,5 miliardi raccolti ieri, porta le richieste complessive a 3,9 miliardi. Lo si apprende da fonti finanziarie. Le sottoscrizioni del titolo 100% retail termineranno venerdì 13 novembre, salvo chiusura anticipata. I proventi del Btp Futura saranno interamente destinati a finanziarie le diverse misure previste per il sostegno alle famiglie e la tutela del lavoro, il rafforzamento del sistema sanitario nazionale e il sostegno alle imprese italiane per far fronte alla crisi derivante dall’epidemia da Covid-19.