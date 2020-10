Rionero in Vulture (PZ), tre arresti per sequestro di persona

Con l’accusa di aver sequestrato un uomo, lo scorso 14 giugno, a Rionero in Vulture (Potenza) per rapinarlo di oro e denaro, tre persone sono state arrestate dai carabinieri nell’ambito delle indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Potenza. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip del capoluogo lucano.