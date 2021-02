Rifugiati – Il dramma delle migliaia di accampati nella Bosnia di Nord-Ovest

Occhi pesti, cellulari rotti, pochi vestiti addosso. E’ così che ogni notte i migranti tornano indietro dal confine croato. A migliaia sono accampati nella Bosnia di Nord-Ovest, con il sogno di entrare nell’Unione europea. Lo chiamano “il game”, l’attraversamento illegale della frontiera. Il loro “gioco” si scontra con la brutalità degli agenti: tra il 60 e il 70% afferma di aver subito un respingimento violento. Ma non si danno per vinti e ritentano, decine di volte. Il loro viaggio è partito da paesi come Afghanistan e Pakistan; hanno già attraversato, per lo più a piedi, almeno quattro frontiere, risalendo i Balcani. Ma per ora il loro viaggio si arena qui. E il rigido inverno bosniaco non perdona. Oltre alle temperature gelide, cui sono esposti giorno e notte, incorrono anche nel pericolo di contagio da Covid-19. Sono inoltre esposti ad abusi e violenze di ogni tipo e hanno accesso limitato a cibo, acqua, servizi igienici e nessun accesso a servizi di protezione, salute, asilo come rifugiati o istruzione. Questi minori, fuori dai centri di accoglienza ufficiali, hanno urgente bisogno di protezione e di un luogo caldo e sicuro in cui ripararsi. Secondo i dati ufficiali, ci sono circa 500 minori non accompagnati in vari centri di accoglienza nel paese, insieme a circa 450 bambini con le loro famiglie. Dopo la chiusura di due grandi campi l’anno scorso, il numero di posti disponibili per rifugiati e migranti in Bosnia-Erzegovina è drasticamente diminuito. Rifugiati e migranti, compresi i bambini, possono essere registrati solo nel momento in cui accedono a strutture di accoglienza ufficiali. Senza registrazione, i minori non accompagnati non possono avere accesso all’assegnazione di un tutore legale e rimangono invisibili al sistema di protezione, in condizioni di grave vulnerabilità. La mancanza di un sistema adeguato di inserimento in strutture di accoglienza adatte per i minori li costringe a badare a se stessi all’addiaccio. Servono urgentemente strutture di accoglienza prima che i bambini possano morire congelati o subiscano altri gravi danni per la loro salute e le autorità devono garantire la registrazione ufficiale immediata e l’invio in strutture di accoglienza per tutti i bambini, compresi i minori non accompagnati. La registrazione è un primo passo essenziale per fornire protezione ai più vulnerabili e non può dipendere dalle capacità di accoglienza disponibili. Un altro grave problema è quelle delle violenze nei respingimenti al confine con l’Europa. Molti minori migranti, soli o con le loro famiglie, continuano a tentare di attraversare il confine per entrare nell’UE in Croazia, nonostante le notizie di violenti respingimenti. Queste persone sono in fuga da una situazione disperata ma mancano percorsi legali e soluzioni adeguate per la loro accoglienza. Gravissimo l’impatto di questa situazione stressante sui minori e sui bambini, in particolare tra quelli non accompagnati, compresi alcuni casi di autolesionismo.