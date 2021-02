Regione Campania – Esecutiva la Legge per l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica

Il Consiglio Regionale della Campania aveva già approvato la legge n. 36 nell’agosto scorso “Disposizioni urgenti in materia di qualità dell’aria”. La Giunta dello scorso 19 gennaio 2021, ha approvato la delibera n. 23 di attuazione di questa legge. I provvedimenti dispongono l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica: per 7 anni per le auto elettriche; per 5 anni per le auto ibride/elettriche; per 3 anni per le auto ad alimentazione ibrida/gas metano;

Le auto debbono essere immatricolate dopo il 18.08.2020 e acquistate in sostituzione di autovetture di categoria da Euro 0 a Euro 4, avviate alla rottamazione. Al termine del periodo di esenzione, le auto elettriche e le auto ibride saranno tenute al pagamento di un importo pari, rispettivamente, ad un quarto e alla metà di quanto dovuto per un’auto a benzina di pari cilindrata. Un provvedimento importante per la difesa della qualità dell’aria, per la lotta all’inquinamento atmosferico e a sostegno delle famiglie campane.