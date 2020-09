Regionali in Campania, presentati i candidati della lista del Terzo Polo. Angrisano: “Non siamo fantasmi”

“Siamo qui, travestiti da fantasmi per denunciare il tentativo di cancellare le nostre idee, trattandoci come se non esistessimo. Siamo qui per noi, ma anche per tutte quelle forze che subiscono il sistema come noi”. così il candidato alla presidenza della Regione Campania per la lista Terzo Polo Sergio Angrisano ha presentato i suoi candidati alle elezioni del 20 e 21 settembre. Angrisano e i candidati si sono presentati coperti con delle lenzuola bianche, come fossero fantasmi attirando in strada in via Nazario Sauro a Napoli l’attenzione dei passanti alla presentazione della lista che contiene una componente meridionalista/identitaria, la Cmi, unitamente ad una serie di Movimenti civili e associazioni. Un pool di movimenti – diversi ma con obiettivi e progettualità comuni – che, assieme alla Confederazione Movimenti Identitari, riunisce il Movimento Verde, NO5G , No Obbligo Vaccinale – Libertà di Scelta Diritti Umani (da non confondere con i “No Vax”, precisano dalla lista), Non Lasciateci Soli, Stop Violenza Sulle Donne, Partito SOStenibile e Libertas Partito Nazionale. “Sono particolarmente fiero – ha aggiunto Angrisano – di questo gruppo che, costituito da forze diverse nelle provenienze ma unite dagli obiettivi, si pone come argine alla politica ridotta a sistema e calcoli numerici, trattando le persone e le loro problematiche quotidiane come merci sugli scaffali di un supermercato. Noi vogliamo rappresentare quell’elettorato stanco delle promesse inutili e delle dichiarazioni vuoto a perdere dei grandi partiti, schiavi delle segreterie romane”. Angrisano ha anche chiarito alcune polemiche su una sua foto con un grembiule da cucina con il volto di Mussolini: “E’ un regalo di mio cognato – ha detto – che mi prende in giro e mi chiama Duce per la pettinatura in comune. Una foto ripescata ed usata ad arte e ad orologeria, dove vengo ritratto davanti al forno ed in un ambiente familiare è diventata la scusa per cercare di delegittimare il mio percorso politico e la mia voglia di cambiamento. Quello vero, però. Quello della gente comune, come siamo noi oggi qui, stanchi di chiacchiere promesse, andiamo da soli e ne siamo fieri”.