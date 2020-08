Referendum, Bardi attacca Di Mario: “La Basilicata non è una regione marginale”

“La Lucania non è una regione marginale”: lo ha detto il presidente della Regione, Vito Bardi, criticando il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio che, in un’intervista con un quotidiano, “ha dichiarato che sette senatori per la Basilicata sono troppi”, in vista del referendum sul numero dei parlamentari in programma il 20 e 21 settembre. “La Basilicata, pur con piccoli numeri – ha aggiunto Bardi – ha molte potenzialità e molte risorse” e ha spiegato che “coloro che volendo incidere sulla rappresentanza indiretta, principio sul quale si fonda la nostra Costituzione, intendono riportare il popolo lucano nella marginalità”.