Redditi delle famiglie nell’area euro in calo, famiglie propense al risparmio.

Recupero solo parziale dei redditi delle famiglie nell’area euro, mentre nel terzo trimestre i livelli dei consumi hanno continuato ad indebolirsi, sebbene in misura meno pesante dei trimestri precedenti, a riflesso della crisi pandemica. Nel periodo in esame, secondo il monitoraggio effettuato dalla Bce, la variazione su base annua di reddito procapite disponibile delle famiglie è tornata positiva con un più 1%, a fronte del meno 3,1% del secondo trimestre. Depurata dalle dinamiche di inflazione, questa stessa voce ha segnato un più 0,9% dopo il meno 3,8% dei tre mesi precedenti. E secondo l’analisi periodica della Bce – Household sector report – i consumi effettivi delle famiglie, depurati quindi dalle distorsioni dei prezzi, sono calati del 4,6% su base annua nel terzo trimestre, dopo il crollo del 16,2% del secondo trimestre. Ha invece continuato a crescere il tasso di risparmiod elle famiglie, al 17,6% nel terzo trimestre dal 16,5% dei tre mesi precedenti e afronte di valori che prima della crisi erano inferori al 13%. In Italia, secondo le tabelle della Bce, i redditi disponibili delle famiglie hanno segnato un più 0,4% su base annua nel terzo trimestre, dopo il meno 6,65 del secondo trimestre. I consumi reali hanno continuato a calare, con un meno 6,7% annuo ma in attenuazione dopo il meno 17,3% del secondo trimestre. Il Tasso di risparmio continua a salire anche in Italia, al 15,5% nel terzo trimestre dal 13,8% dei tre mesi precedenti. Prima della crisi risultava quasi sempre poco mosso appena sopra il 10%. Le retribuzioni reali dei lavoratori dipendenti hanno segnato un recupero dello 0,6% su base annua, dice ancora la Bce, dopo il meno 5,4% del secondo trimestre. L’occupazione totale ha visto moderare il calo al meno 1,8%, sempre nel terzo trimestre a fronte del meno 2,5% dei tre mesi precedenti, mentre il tasso di disoccupazione è salito di 0,9 punti percentuali all’8,3%.