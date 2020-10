Nuovo record di casi giornalieri di coronavirus nel mondo: nelle ultime 24 ore i contagi sono stati oltre 350mila, il livello più alto dall’inizio della pandemia. Lo rende noto l’Organizzazione mondiale della Sanità. Il precedente record era di 338.000. Il numero complessivo dei contagi è vicino ai 36 milioni e 700mila Gli Stati Uniti hanno registrato questa settimana una media giornaliera di oltre 46mila casi dicoronavirus, il 12% in più rispetto alla settimana scorsa e piùdel doppio rispetto dei livelli di giugno: è quanto emerge dallestatistiche della Johns Hopkins University, secondo quantoriporta la Cnn. Nella sola giornata di venerdì scorso, il bilancio è stato dialmeno 50.191 nuovi contagi. I casi confermati di coronavirus in India sono quasi 7 milioni con altri 73.272 segnalati nelle ultime 24 ore. Sabato il ministero della Salute ha anche registrato 926 decessi aggiuntivi, portando il totale delle vittime a 107.416. Le morti sono rimaste sotto i 1.000 per il settimo giorno consecutivo. L’India sta assistendo a un ritmo più lento di diffusione del coronavirus da metà settembre, quando le infezioni quotidiane hanno toccato il record di 97.894 casi.