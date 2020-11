Rapporto Abi sulle Banche. Aumentano i prestiti a famiglie-imprese, a ottobre +4,7%

Accelerano ancora i prestiti bancari a famiglie e imprese, per effetto delle moratorie legate al coronavirus, di un maggiore utilizzo della linee di credito e delle garanzie statali sui finanziamenti. Lo sostiene l’Abi nel rapporto mensile, secondo cui a ottobre i prestiti ai nuclei familiari e alle aziende sono aumentati del 4,7% rispetto a un anno prima, dopo il +4,5% di settembre. In accelerazione, spiega Palazzo Altieri, anche il totale dei finanziamenti all’economia, con un +3,1% a ottobre dopo il +2,7% segnato ad agosto e settembre. In particolare a settembre per i prestiti alle imprese c’è stata una crescita del 6,8% su base annua, mentre per i finanziamenti alle famiglie c’è stato un aumento del 2%.