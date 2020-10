Rapina, estorsione e maltrattamenti: eseguiti 6 provvedimenti cautelari personali nel Salernitano

Tra il 25 settembre ed oggi 1° ottobre i carabinieri della Compagnia di Battipaglia hanno dato esecuzione a 6 distinti provvedimenti cautelari personali a carico di altrettanti soggetti. Un aggravamento di misura cautelare per un 53enne di Battipaglia, responsabile di concorso in rapina pluriaggravata commessa a Battipaglia il 7 luglio 2017. L’uomo è stato condannato a 5 anni di reclusione con sentenza di primo grado confermata in appello ed è stato portato al carcere di Salerno. A Giffoni Valle Piana, arrestata una 46enne pregiudicata per una condanna definitiva di 3 anni e 6 mesi di reclusione e 500,00 euro di multa oltre all’interdizione dai P.U per 5 anni per il reato di estorsione continuata, perpetrato a Bojano nel 2012. E’ in detenzione domiciliare ad espiazione della pena. A Montecorvino Rovella arrestato un 78enne, già ai domiciliari per il reato di lesioni personali aggravate commesse nell’anno 2010, per evasione. L’arrestato è stato portato al carcere di Salerno. Altri due provvedimenti sono stati eseguiti in questo comune. Nel dettaglio i carabinieri hanno eseguito una misura cautelare dell’ allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, emessa dal Gip di Salerno nei confronti di un 72enne pensionato del luogo, poiché responsabile del reato maltrattamenti ai danni della consorte e un’ordinanza dell’ obbligo di presentazione alla polizia per un 21enne ritenuto responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti aggravato per aver indotto un minore a concorrere nell’illecita attività. Ad Olevano Sul Tusciano, hanno eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari, per un pregiudicato 31enne ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata.