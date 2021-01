Quello che gli occidentali non hanno mai compreso.

Esiste un luogo dove ci si può sentire a casa. Ed è normale se questo luogo è dove siamo nati. Tuttavia credo, che il luogo per eccellenza da erigere a nostra dimora è certamente la terra dove amiamo abitare. Non è semplice spiegarlo se non lo si vive quell’amore viscerale per una terra lontana, anche sconosciuta, ma che senti essere tua, se pur non ne possiedi nulla di materiale. L’Afghanistan occupa una delle regioni più aride e inospitali del centro dell’Asia. Un luogo dove steppe e deserti si fondono con i contrafforti occidentali dell’Himalaya e con l’altipiano iraniano, da più di duemila anni crocevia di strade imperiali e di culture tra le più importanti dell’Asia. Va detto che questa terra era abitata già nel Neolitico, 100 mila anni prima di Cristo. Nella grotta di Darra-i-Kur, in Badakhshan, sono stati scoperti frammenti di teschio di un uomo di Neandertal. Durante l’età del Bronzo, tra il III e il II millennio a.C., con l’incremento del commercio con la Mesopotamia e l’Egitto e soprattutto con l’esportazione di lapislazzuli, estratti dalla miniera di Badakhshan, si svilupparono i primi centri urbani: Mundigak e Deh Murasi Ghundai. La storia ci ricorda che questa terra ha avuto tre denominazioni diverse: Ariana, quando, duemila anni prima di Cristo, vi si insediarono alcune tribù ariane; Khurasan nel Medioevo e Afghanistan in tempi moderni. Si suppone che Kabul sia stata fondata nell’epoca dell’insediamento ariano e che nel territorio di Ariana sia stato compilato il Rig Veda, uno dei testi fondamentali dell’induismo. La regione fu annessa nel VI secolo a.C. all’impero persiano di Ciro il Grande e si ritiene che in quel periodo la religione zoroastriana sia stata introdotta in Battriana. Tre secoli dopo Alessandro il Macedone (che fondò Alessandropoli, l’attuale Kandahar) scacciò i Persiani e annettè il territorio al suo impero. Il carattere dei popoli che abitano l’Afghanistan lo si può comprendere proprio da ciò che accadde con Alessandro che qui non ebbe vita facile. Proprio qui infatti Alessandro subì le sue uniche sconfitte e solo il celebre matrimonio con la principessa Rossane rappresentò la conclusione di un negoziato tra il re macedone e i signori della Battriana, che quindi non furono semplicemente annessi al nuovo impero, ma piuttosto aderirono ad esso mantenendo una forte autonomia. Alla morte di Alessandro, nel 323 a.C. tutto cambiò. Ma questa è un’altra storia. Va però ricordato che gli afghani, conquistati in successione da Alessandro, dagli Unni, da Gengis Khan, Tamerlano, Bahur, da britannici, russi, persiani nel XIX secolo e dai sovietici poi, hanno mantenuto nel corso dei secoli alcuni dei loro costumi più caratteristici, che hanno fatto meritare loro la definizione di ‘feroci’. L’attuale Afghanistan, frutto dei negoziati fra russi e britannici nel secolo 1900, riunisce dentro i suoi confini vari popoli notevolmente diversi. I Pashtuni, considerati come gli autentici afghani, sono più della metà della popolazione. I Tagichi che popolano la parte occidentale del paese; sono circa la quarta parte della popolazione e non hanno mai accettato di buon grado l’egemonia dei Pathan. Gli Azari che discendono dalle truppe mongole che accompagnarono Gengis Khan. Gli Uzbechi e i Turcomanni, che giunsero più tardi in maggioranza dediti rispettivamente alla pastorizia nomade e all’agricoltura. I Nuristani, di origine sconosciuta, che popolano il nord-est. Vi sono poi alcuni Kirghizi nelle alture del Pamir, e nomadi beluci nel sud. Il sistema tribale imperante per la maggioranza dei gruppi afghani, capeggiati da un khan o da un sultano discendente più o meno diretto dal patriarca fondatore, è un sistema sociale che molti osservatori occidentali non hanno mai compreso. E’ un luogo non semplice da decifrare l’Afghanistan che però conserva in se la magia dell’unicità di una misteriosa essenza dell’ignoto che emerge nell’anima del viaggiatore.