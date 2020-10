Provinciale Teggiano Polla, i cittadini chiedono la messa in sicurezza

Il Gruppo Consiliare San Pietro in Movimento interviene in merito alle segnalazioni di alcuni cittadini circa la pericolosità della strada Teggiano-Polla per il tratto ricadente nel Comune di San Pietro al Tanagro. Una vicenda su cui il Gruppo guidato da Piera Aromando, già nei mesi scorsi, era intervenuto chiedendo prima la messa in sicurezza della Strada Provinciale 426 e poi la messa in sicurezza della Piazza Enrico Quaranta e di tutto il centro urbano. A distanza di mesi la Minoranza denuncia la “staticità delle azioni amministrative del gruppo di Maggioranza”. “Esprimiamo la nostra vicinanza ai cittadini – affermano dal Gruppo San Pietro in Movimento – e ci rendiamo disponibili non solo ad incontrarli ma anche a far visionare tutta la documentazione da noi prodotta nei mesi scorsi”. La Minoranza ricorda che nel febbraio scorso, dopo un incontro con il Presidente della Quarta Commissione Urbanistica – Lavori Pubblici – Trasporti, il Gruppo aveva provveduto ad inoltrare all’Amministrazione Quaranta una comunicazione di disponibilità di fondi, pari a circa a 200.000 euro, per la messa in sicurezza della Strada Provinciale. A questa richiesta, il Gruppo San Pietro in Movimento ricorda che nell’agosto scorso aveva provveduto ad avanzare una proposta di messa in sicurezza della Piazza Enrico Quaranta e di tutto il centro urbano, anche attraverso l’istituzione di un’area pedonale da via Roma all’incontro con Corso Umberto I, per garantire una maggiore fruibilità degli spazi ludici e ricreativi e una maggiore sicurezza negli attraversamenti pedonali. “Noi ci siamo e ci saremo”, concludono dal Gruppo ribadendo la propria vicinanza ai cittadini e la disponibilità a collaborare.