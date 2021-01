Preoccupazione per “i numerosi casi di contagio registrati in diverse scuole campane, ad appena tre giorni dal riavvio delle lezioni in presenza”, è stata espressa dagli amministratori regionali del Coordinamento Nazionale dei Gruppi Social a favore della didattica a distanza in una lettera inviata al presidente della Regione Vincenzo De Luca ed all’assessore alla Pubblica istruzione, Lucia Fortini, ai quali chiedono di fermare il rientro di altri studenti. Nella missiva gli amministratori di diversi gruppi pro dad, chiedono inoltre che si “garantisca la didattica a distanza a chiunque ne faccia richiesta e senza condizioni di sorta”. Preoccupazione per decine di migliaia di famiglie campane per la ripresa delle attività scolastiche in presenza, in ragione dei casi di contagio da Covid-19 registrati, dopo appena tre giorni dalla cessazione della didattica a distanza tra allievi o docenti delle scuole primarie e dell’infanzia di Massa Lubrense, Eboli, Nocera Inferiore, Salerno, Maddaloni.