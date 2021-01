Potenza – Scuole chiuse ed una scossa di terremoto

Le scuole di ogni ordine e grado, oltre agli asili nido, rimarranno chiusi oggi a Potenza a causa della neve. Lo ha disposto il sindaco Mario Guarente. “Pur essendo percorribili tutte le strade del capoluogo, sulle quali lavorano incessantemente i mezzi spargisale e spazzaneve, ho ritenuto – spiega il sindaco – di chiudere le scuole per evitare disagi a quanti avrebbero dovuto raggiungere il capoluogo dai paesi, nei quali si è assunta la medesima disposizione”. Per via della neve, caduta per tutto il pomeriggio di ieri, scuole chiuse anche in altre decine di comuni della regione. Non si registrano disagi alla circolazione automobilistica. Una scossa di terremoto di magnitudo 3,5, si è verificata 13 minuti dopo la mezzanotte, in provincia di Potenza. I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno individuato l’epicentro nel territorio comunale di Anzi, a 42 chilometri di profondità. Il terremoto è stato avvertito da molte persone, in tutta la regione, che hanno segnalato l’evento sui social. Non si registrano danni a cose e persone.