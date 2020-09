Potenza, rinviata la trentaduesima edizione della rassegna “Fuochi sul Basento”

Il Covid ha purtroppo bloccato l’organizzazione della trentaduesima edizione del festival nazionale di arte pirotecnica “Fuochi sul Basento” che da 31 anni si svolge a San Luca Branca, frazione di Potenza. “Eravamo pronti per organizzare la manifestazione attesa in tutto il Mezzogiorno – spiega la presidente dell’associazione ’San Luca Branca’, Annamaria Telesca – purtroppo l’epidemia ci ha costretto a fermarci. Dopo 31 anni, il primo sabato di settembre non illuminerà il cielo potentino. Ci scusiamo con tutto il pubblico che ogni anno trasmette gioia, entusiasmo e calore. Siamo certi che il prossimo anno, con una situazione più favorevole, si possa vivere a pieno l’emozione che questa manifestazione porta agli appassionati che giungono numerosi da tutte le regioni d’Italia nella nostra piacevole contrada. Un grazie speciale – conclude Telesca – a tutti i nostri sostenitori”.