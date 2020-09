Potenza, finiti i lavori di manutenzione: riapre il centro Oli Tempa Rossa

“Si è conclusa stamani la breve fermata degli impianti” del centro Oli Tempa Rossa della Total, in Basilicata, “per l’esecuzione dei lavori identificati e pianificati nel corso delle prove di esercizio sinora eseguite”. In un comunicato della compagnia petrolifera è specificato che “l’interruzione completa della produzione è avvenuta dalle ore 1.30 del 15 settembre alle 6.20 di oggi” e che “le riparazioni e gli interventi di manutenzione che erano programmati sono stati completati con successo. Da stamattina “è in corso la risalita dei livelli produttivi, attraverso l’apertura in sequenza dei pozzi della concessione. Durante la sequenza di riavviamento delle varie sezioni di impianto si potranno verificare delle discontinuità delle portate dei fluidi di produzione, e ciò potrà portare, nella giornata di oggi e durante il fine settimana, a limitati fenomeni di maggiore visibilità della fiamma in torcia, salvaguardando comunque il mantenimento dei parametri di qualità dell’aria entro la norma”. La Total ha infine reso noto che “è prevista in queste ore la ripresa dell’immissione del gas naturale prodotto nella rete Snam Rete Gas e a partire da lunedì potrà riprendere il caricamento delle autobotti con gpl dal deposito di Guardia Perticara (Potenza)”.